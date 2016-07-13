"Лестер" готов продать в лондонский "Челси" одного из своих ведущих игроков

Полузащитник "Лестер Сити" и сборной Франции Н'Голо Канте близок к переходу в лондонский "Челси", сообщает Le Parisien.

"Лестер" согласился продать футболиста за 35 миллионов евро. Канте должен заключить с "Челси" пятилетний контракт.

25-летний француз, выступающий на позиции опорного полузащитника, перешел в "Лестер" год назад из "Канна" за 8 миллионов евро. Он стал одним из лидеров команды, которая сенсационно выиграла чемпионат Англии.

Нынешним летом Канте принял участие в чемпионате Европы. Он начинал турнир как основной игрок сборной Франции, но со временем потерял место в стартовой одиннадцатке.

Как сообщал УНИАН, ранее "Челси" подписал контракт с форвардом сборной Бельгии Миши Батшуайи. Сумма трансфера из французского "Марселя" составила 40 миллионов евро.