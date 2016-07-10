Киевское "Динамо" завершило сбор в Австрии разгромом софийского ЦСКА

В своем последнем контрольном матче на сборах в Австрии киевское "Динамо" разгромила софийский ЦСКА со счетом 3:0, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Все голы были забиты во втором тайме. Отличились Дерлис Гонсалес, Сергей Сидорчук и Андрей Ярмоленко.

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Голы: Гонсалес (47), Сидорчук (58), Ярмоленко (76)

Д: Шовковский, Антунеш (Макаренко, 75), Драгович (Лукьянчук, 75), Гладкий (Теодорчик, 67), Морозюк (Селин, 79), Сидорчук (Федорчук, 64), Корзун (Рыбалка, 79), Вида (Очигава, 46), Гонсалес (Мякушко, 59), Буяльский (Гармаш, 64), Громов (Ярмоленко, 46).

Следующий матч киевское "Динамо" проведет 16 июля, когда в Одессе сразится с донецким "Шахтером" за Суперкубок Украины.