"Шахтер" обыграл датский "Норшелланд" в заключительном предсезонном матче

В заключительном товарищеском матче на сборах в Нидерландах 9 июля «горняки» играли с датским «Нордшелландом» и обыграли соперника со счетом 3:1, сообщает официальный сайт "Шахтера".

Голы в этом матче на счету бразильцев Бернарда и Эдуардо а также экс-игрока днепропетровского "Днепра" и российской "Кубани" вернувшегося в "Шахтер" Селезнева.

Контрольный поединок с «Нордшелландом» был последним из запланированных «Шахтером» на сборе в Нидерландах. В сравнении с предыдущим спаррингом Паулу Фонсека сделал в стартовом составе две замены: на правом фланге вышел Дарио Срна, а в нападении с первых минут играл Эдуардо.

Четверть часа ушло у команд на разведку. «Шахтер» больше владел мячом и логично создал первый опасный момент в матче: Бернард закручивал со штрафного в дальнюю девятку, но вратарь «Нордшелланда» перевел мяч на угловой. «Горняки» планомерно давили на оборону гостей, а в середине тайма повели в счете. Эдуардо вошел в штрафную справа и отпасовал в центр на Бернарда, который расстрелял ворота датчан – 1:0. Подопечные Паулу Фонсеки продолжали уверенно контролировать ход игры и имели еще возможности для взятия ворот, однако с ударомФреда справился вратарь, а Дентиньо после серии финтов пробил мимо. Стоит отметить также надежные действия защиты дончан, не позволившей сопернику в первом тайме создать ничего опасного у своих ворот.

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После перерыва был более открытый футбол, в котором преуспели «горняки». Уже на 48-й минуте они удвоили преимущество после контратаки. Степаненко перехватил мяч в центре поля, Марлос заиграл справа Срну, Дариоподал в штрафную, и Эдуардо головой поразил цель – 2:0. В середине тайма Паулу Фонсека полностью сменил состав, выпустив свежих игроков. Тут же Веллингтон Нем, обыгравшись с Тайсоном, пробил метров с 15 – мяч угодил в штангу. Команды продолжали активно идти вперед до самого финального свистка и в концовке встречи обменялись голами. Сначала «Нордшелланд» сократил отставание: фланговый прострел замкнул Донио. Но тут жеЕвгений Селезнев красивым ударом под самую штангу установил окончательный счет.

«Нордшелланд» (Фарум, Дания) – «Шахтер» (Донецк, Украина) – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 Бернард (27), 0:2 Эдуардо (48), 1:2 Донио (89), 1:3 Селезнев (90)

«Шахтер»: Пятов (Каниболоцкий, 62), Срна (к) (Бутко, 62), Кривцов (Кучер, 70), Ордец (Ракицкий, 70), Матвиенко (Шевчук, 70), Степаненко (Малышев, 70), Фред (Коваленко, 70), Марлос (Нем, 62), Бернард (Тайсон, 62), Эдуардо (Феррейра, 62), Дентиньо (Селезнев, 62)

Предупреждение: Степаненко (69)