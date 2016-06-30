Кубок Украины в новом сезоне будет разыгран по новой формуле

В новом сезоне Кубок Украины будет разыгран по новой формуле, сообщает "Террикон".

Как сообщалось ранее, все стадии турнира будут состоять из одного матча. Однако это не единственное изменение. Теперь жеребьевка каждой стадии турнира будет проходить по "слепому" принципу, то есть без использования рейтинга.

Самое важное нововведение - шесть лучших команд Премьер-лиги будут стартовать в Кубке с 1/8 финала. Эти команды будут определены по турнирной таблице УПЛ на момент жеребьевки 1/16 финала.

Формула Кубка Украины в следующем сезоне будет выглядеть таким образом

1-й раунд - 16 команд Второй лиги;

2-й раунд - 8 победителей 1-го раунда; 2 команды Второй лиги; 18 команд Первой лиги;

1/16 финала - 14 победителей 2-го раунда; 6 команд УПЛ (7-12 места);

1/8 финала - 10 победителей 1/16 финала; 6 команд УПЛ (1-6 места);

1/4 финала - 1/2 финала - Финал.

Все изменения должен утвердить Исполком ФФУ, заседание которого состоится в начале июля. Матчи 1-го раунда запланированы на 20 июля.

Как сообщал УНИАН, ранее в донецком "Шахтере" предлагали реформировать Кубок Украины.