"Манчестер Юнайтед" вместе с Ибрахимовичем готов приобрести экс-лидера "Шахтера"

Английский "Манчестер Юнайтед" близок к подписанию контракта с атакующим полузащитником дортмундской "Боруссии" Генрихом Мхитаряном, сообщает The Guardian.

В приобретении армянского футболиста, который по итогам минувшего сезона был признан лучшим игроком немецкой Бундеслиги, заинтересован главный тренер "МЮ" Жозе Моуриньо.

Контракт Мхитаряна с "Боруссией" действует до конца сезона 2017/18. Дортмундский клуб заявляет, что футболист не продается, и предлагает игроку новое соглашение с повышением зарплаты.

Тем не менее, в "Юнайтед" уверены, что предложенные за игрока 30 миллионов фунтов изменят точку зрения руководства "Боруссии". Кроме того, перебраться в чемпионат Англии хочет сам Мхитарян, который стремится к новым вызовам в карьере. Ожидается, что стороны придут к согласию в течение недели, и Мхитарян подпишет с "МЮ" контракт на 4-5 лет.

Напомним, Генрих Мхитарян перешел в "Боруссию" из донецкого "Шахтера" в 2013 году за 27,5 миллиона евро.

Кроме того, в первых числах июля должен быть официально объявлен переход в "МЮ" Златана Ибрахимовича. Швед уже согласовал с клубом свою зарплату, которая составит 220 тысяч фунтов в неделю. Перед окончательным решением 34-летний форвард хочет встретиться с Жозе Моуриньо, чтобы обсудить свою роль в команде.