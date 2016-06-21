Экс-главный тренер харьковского "Металлиста" Севидов возглавил мариупольский "Ильичевец"

Новым главным тренером «Ильичевца» назначен Александр Севидов, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт заключен на один сезон.

Тренер был представлен руководством клуба футболистам и уже приступил к работе. Команда начала подготовку к новому сезону на своей учебно-тренировочной базе в Мариуполе.

Последними клубами, в которых работал Севидов, были львовские «Карпаты» (2013-14) и харьковский «Металлист» (2015-16).