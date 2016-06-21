Экс-главный тренер харьковского "Металлиста" Севидов возглавил мариупольский "Ильичевец"
17:47, 21 июня 2016Футбол
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Контракт заключен на один сезон.
В прошлом сезоне Севидов тренировал харьковский "Металлист" / xsport.ua
Новым главным тренером «Ильичевца» назначен Александр Севидов, сообщает официальный сайт клуба.
Контракт заключен на один сезон.
Тренер был представлен руководством клуба футболистам и уже приступил к работе. Команда начала подготовку к новому сезону на своей учебно-тренировочной базе в Мариуполе.
Последними клубами, в которых работал Севидов, были львовские «Карпаты» (2013-14) и харьковский «Металлист» (2015-16).
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