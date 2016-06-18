Копа Америка: Колумбия обыграла Перу в серии пенальти и стала вторым полуфиналистом

В США продолжается Кубок Америки-2016 по футболу, где в ночь на субботу по киевскому времени опеределился второй полуфиналист - сборная Колумбии.

В игре 1/4 финала Колумбия - Перу ни одна из команд не забивала голы в основное или дополнительное время. Матч завершился вничью 0:0. А в серии пенальти более точными и хладнокровными оказались клумбийские игроки, реализовавшие все четыре удара. В то же время, вратарь колумбийцев Давид Оспина справился с ударом Трауко, после чего у перуанцев не забил еще и Куэва. В итоге - 4:2 в серии пенальти в пользху Колумбии.

Напомним, что ранее, в первом четвертьфинале, сборная США обыграла команду Эквадора в основное время со счетом 2:1. Еще два четвертьфинала состоятся в ночь на воскресенье по киевскому времени.

В полуфинале колумбийцы сразятся с победителем пары Мексика – Чили, а победителя четвертьфинала Аргентина – Венесуэла ожидает встреча с хозяевами турнира – США.

Как сообщал УНИАН, Кубок Америки-2016 проходит в США в год 100-летия турнира (Сopa América Centenario). Турнир посвящён празднованию столетия КОНМЕБОЛ и первого чемпионата Южной Америки, и является первым Кубком Америки, проходящим вне южноамериканского континента. В турнире принимают участие все десять стран-членов КОНМЕБОЛ и шесть стран-представителей КОНКАКАФ.