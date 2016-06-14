"Динамо" продает своего полузащитника в лиссабонский "Спортинг" - СМИ
15:36, 14 июня 2016Футбол
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Чемпионы Украины должны получить за Радосава Петровича два миллиона евро.
Петрович переходит в "Спортинг" / Football.ua
Сербский полузащитник киевского "Динамо" Радосав Петрович прибыл в Лиссабон для подписания контракта с местным "Спортингом", сообщает французское издание L'Equipe.
Планируется, что игрок подпишет контракт до 2020 года. При этом "Спортингу" он обойдется в 2 миллиона евро.
Радосав Петрович перешел в "Динамо" в мае 2015 года на правах свободного агента. В минувшем сезоне он сыграл за киевлян в семи матчах чемпионата Украины, забив один гол.
Ранее Петрович выступал за сербский "Партизан", английский "Блэкберн" и турецкий "Генчлербирлиги".
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