"Динамо" продает своего полузащитника в лиссабонский "Спортинг" - СМИ

Сербский полузащитник киевского "Динамо" Радосав Петрович прибыл в Лиссабон для подписания контракта с местным "Спортингом", сообщает французское издание L'Equipe.

Планируется, что игрок подпишет контракт до 2020 года. При этом "Спортингу" он обойдется в 2 миллиона евро.

Радосав Петрович перешел в "Динамо" в мае 2015 года на правах свободного агента. В минувшем сезоне он сыграл за киевлян в семи матчах чемпионата Украины, забив один гол.

Ранее Петрович выступал за сербский "Партизан", английский "Блэкберн" и турецкий "Генчлербирлиги".