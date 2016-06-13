Копа Америка: Бразилия проиграла Перу из-за гола рукой и выбыла из турнира

В США состоялись матчи последнего 3-го тура группового этапа соревнований в квартете В, где сборная Бразилии проиграла Перу, а Эквадор разгромил Гаити.

В решающем для бразильцев матче пятикратные чемпионы мира ничего не смогли сотворить в атаке и остались без забитых голов в соперничестве с Перу. Зато в свои ворота они пропустили нелепый гол от Руидиаса, забитый на 75-й минуте с нарушением правил - рукой. Судья не заметил нарушения правил и именно этот момент и стал решающим в матче и всем турнире для одного из фаворитов - бразильцев.

В другом матче группы Эквадор разгромил Гаити со счетом 4:0.

Таким образом, в итоговой турнирной таблице у Перу 7 очков, Эквадора - 5, Бразилии - 4, Гаити - 0.

Сборная Бразилии не попала в плей-офф Кубка Америки впервые с 1983 года.