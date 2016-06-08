"Говерла" и "Металлист" исключены из состава УПЛ - президент лиги

Президент Премьер-лиги Владимир Генинсон в очередной раз подтвердил исключение "Говерлы" и "Металлиста" из числа участников турнира, сообщает SportArena.

«"Говерла" и "Металлист" исключены из состава УПЛ? Абсолютно верно, как и "Металлург". Это точка», — сообщил в эфире телеканала Футбол 1 Генинсон.

В апреле "Говерла", "Металлист" и "Волынь" не получили аттестаты на участие в следующем сезоне УПЛ. "Металлист" и "Говерла" это решение позднее обжаловали, но получили отказ. "Волынь" же в середине мая начала решать вопрос о допуске к повторной аттестации. ФФУ допустила лучан к ней и спустя пару недель было принято решение о выдаче аттестата луцкому клубу.

У всех вышеназванных клубов возникли разной степени проблемы с долгами. На "Говерлу" подали в суд несколько бывших игроков, перед которыми у ужгородцев имеются задолженности, а у "Металлиста" и вовсе долги перед бывшими и действующими футболистами, а также персоналом клуба, исчисляемые десятками миллионов гривен.

1 июня Коминтерновский суд Харькова постановил предоставить Национальной Полиции доступ к зарплатным ведомостям "Металлиста" за период с мая 2013 по мая 2015 года, чтобы выяснить как проходили выплаты денег футболистам в указанные сроки.

Запорожский "Металлург" в конце прошлого года объявил себя банкротом и снялся с розыгрыша Премьер-лиги. В марте была создана новая структура, которой футбольные инстанции разрешили использовать бренд "Металлург". Возрожденный клуб сформировался на базе любительской команды "Россонеро", отыграл в любительском чемпионате Украины и теперь претендует на получение профессионального статуса и возможности начать выступления во Второй лиге.

В сезоне-2016/17 Премьер-лига будет состоять из 12 клубов. Пополнит состав участников элитного дивизиона победитель Первой лиги кировоградская "Зирка".