Накануне Евро-2016. Россия не смогла обыграть Сербию, Швеция разгромила Уэльс

Сборные Бельгии, Швеции и Турции добыли победы, соответственно, над Норвегией, Уэльсом и Словенией.

При этом, Чехия неожиданно уступила Южной Корее, а Россия матч против Сербии свела к ничье.

Чехия - Южная Корея - 1:2 (0:2)

Голы: Сухи (46) - Юн Бит Гарам (26), Сок Хен Джун (41).

Швеция - Уэльс - 3:0 (1:0)

Голы: Форсберг (40), Люстиг (57), Гвидетти (87).

Бельгия - Норвегия - 3:2 (1:1)

Голы: Лукаку (3), Азар (70), Симан (73) - Кинг (21), Бериша (48).

Россия - Сербия - 1:1 (0:0)

Голы: Дзюба (85) - Митрович (88).

Словения - Турция - 0:1 (0:1)

Гол: Бурак Йылмаз (6).