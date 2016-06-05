Накануне Евро-2016. Россия не смогла обыграть Сербию, Швеция разгромила Уэльс
23:10, 05 июня 2016Футбол
1107
Сегодня состоялись пять товарищеских матчей, в которых команды-участники Евро-2016 готовились к чемпионату Европы.
Reuters
Сборные Бельгии, Швеции и Турции добыли победы, соответственно, над Норвегией, Уэльсом и Словенией.
При этом, Чехия неожиданно уступила Южной Корее, а Россия матч против Сербии свела к ничье.
Чехия - Южная Корея - 1:2 (0:2)
Голы: Сухи (46) - Юн Бит Гарам (26), Сок Хен Джун (41).
Швеция - Уэльс - 3:0 (1:0)
Голы: Форсберг (40), Люстиг (57), Гвидетти (87).
Бельгия - Норвегия - 3:2 (1:1)
Голы: Лукаку (3), Азар (70), Симан (73) - Кинг (21), Бериша (48).
Россия - Сербия - 1:1 (0:0)
Голы: Дзюба (85) - Митрович (88).
Словения - Турция - 0:1 (0:1)
Гол: Бурак Йылмаз (6).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter