Фоменко убрал Гусева из-за его конфликта с молодежью "Шахтера" - источник в сборной

16:28, 03 июня 2016
Футбол
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Ветеран "Динамо" подавлял Коваленко, Петряка и Малышева.

Гусев не попал в заявку на Евро-2016 / kvedomosti.com

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко решил не включать опытного полузащитника Олега Гусева в итоговую заявку команды на Евро-2016 не из-за игровых показателей Гусева, сообщает ua-football со ссылкой на источники в команде.

«Физическая форма Олега тренеров вполне удовлетворяла, - говорит наш источник. – Не выдержал Фоменко того, что Гусев во время тренировок и в быту систематически подавлял своими словами и поступками молодых игроков, принадлежащих «Шахтеру». Речь о Коваленко, Петряке и Малышеве. Чтобы не было риска развалить коллектив во время чемпионата Европы, Гусева во Францию ​​решили не брать».

Как сообщал УНИАН, сегодня украинская сборная проведет заключительный перед стартом на континентальном первенстве товарищеский поединок. В 21:30 в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри Д’Италия» команда Михаила Фоменко сыграет со сборной Албании.

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