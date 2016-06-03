Фоменко убрал Гусева из-за его конфликта с молодежью "Шахтера" - источник в сборной

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко решил не включать опытного полузащитника Олега Гусева в итоговую заявку команды на Евро-2016 не из-за игровых показателей Гусева, сообщает ua-football со ссылкой на источники в команде.

«Физическая форма Олега тренеров вполне удовлетворяла, - говорит наш источник. – Не выдержал Фоменко того, что Гусев во время тренировок и в быту систематически подавлял своими словами и поступками молодых игроков, принадлежащих «Шахтеру». Речь о Коваленко, Петряке и Малышеве. Чтобы не было риска развалить коллектив во время чемпионата Европы, Гусева во Францию ​​решили не брать».

Как сообщал УНИАН, сегодня украинская сборная проведет заключительный перед стартом на континентальном первенстве товарищеский поединок. В 21:30 в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри Д’Италия» команда Михаила Фоменко сыграет со сборной Албании.