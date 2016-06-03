Фоменко убрал Гусева из-за его конфликта с молодежью "Шахтера" - источник в сборной
Ветеран "Динамо" подавлял Коваленко, Петряка и Малышева.
Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко решил не включать опытного полузащитника Олега Гусева в итоговую заявку команды на Евро-2016 не из-за игровых показателей Гусева, сообщает ua-football со ссылкой на источники в команде.
«Физическая форма Олега тренеров вполне удовлетворяла, - говорит наш источник. – Не выдержал Фоменко того, что Гусев во время тренировок и в быту систематически подавлял своими словами и поступками молодых игроков, принадлежащих «Шахтеру». Речь о Коваленко, Петряке и Малышеве. Чтобы не было риска развалить коллектив во время чемпионата Европы, Гусева во Францию решили не брать».
Как сообщал УНИАН, сегодня украинская сборная проведет заключительный перед стартом на континентальном первенстве товарищеский поединок. В 21:30 в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри Д’Италия» команда Михаила Фоменко сыграет со сборной Албании.