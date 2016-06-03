В штаб-квартире ФИФА прошли обыски по делу о коррупции

В штаб-квартире Международной федерации футбола (ФИФА) в Цюрихе в пятницу, 3 мая, прошли обыски, санкционированные генеральной прокуратурой Швейцарии сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Во время обысков были изъяты документы и электронные данные. «Обыски проведены с целью подтверждения имеющихся результатов расследования и получения дополнительной информации», — заявили в прокуратуре.

По заявлению прокурора, расследование касается лиц, ранее упомянутых в отчетах по делу о коррупции в ФИФА, а также новых подозреваемых, имена которых пока не называются. Президента организации Джанни Инфантино в списке фигурантов нет.

Накануне появилась информация, что комитет по этике ФИФА может временно отстранить Инфантино от работы из-за уничтожения записи заседания совета ФИФА, прошедшего в Мексике во время 66-го конгресса организации в мае 2016 года.

Инфантино избрали президентом ФИФА на внеочередном конгрессе в феврале 2016 года. На этом посту он сменил Йозефа Блаттера, сложившего полномочия после серии коррупционных скандалов в организации.