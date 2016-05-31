Испания назвала окончательный список футболистов на Евро-2016

Главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске назвал 23 футболистов, которые отправятся с командой на Евро-2016, сообщает Испанская федерация футбола.

Обращает на себя внимание, что в команду не попал форвард лондонского "Челси" Диего Коста, который в 2015 году стал лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги.

Кроме того, не сыграют на Евро-2016 представители мадридского "Реала" Дани Карвахаль и Иско, а также один из ведущих игроков мадридского "Атлетико" Сауль.

Полностью заявка сборной Испании на Евро-2016 выглядит следующим образом:

Вратари: Икер Касильяс ("Порту", Португалия), Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Англия), Серхио Рико ("Севилья");

Защитники: Жорди Альба, Жерар Пике, Марк Бартра (все — "Барселона"), Эктор Бельерин ("Арсенал", Англия), Сезар Аспиликуэта ("Челси", Англия), Хуанфран ("Атлетико"), Серхио Рамос ("Реал Мадрид"), Микель Сан Хосе ("Атлетик");

Полузащитники: Серхио Бускетс, Андрес Иньеста (оба — "Барселона"), Сеск Фабрегас ("Челси", Англия), Давид Силва ("Манчестер Сити", Англия), Тьяго Алькантара ("Бавария", Германия), Бруно Сориано ("Вильярреал", Bспания), Коке ("Атлетико"), Лукас Васкес ("Реал Мадрид");

Нападающие: Альваро Мората ("Ювентус"), Ариц Адурис ("Атлетик"), Нолито ("Сельта"), Педро ("Челси", Англия).

На стадии группового турнира Евро-2016 сборная Испании сыграет с Чехией, Турцией и Хорватией.