Сборная Украины проиграла Израилю на Мемориале Лобановского

Сборная Украины U-21 не смогла пробиться в финал XIII международного турнира памяти Валерия Лобановского.

В полуфинале команда Александра Головко уступила в серии пенальти команде Израиля. Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

Украина U-21 – Израиль U-21 - 1:1 (по пенальти — 4:5)

Голы: Вачиберадзе (70) – Гозлан (52)

Украина U-21: Пидкивка, Яремчук (Арендарук, 64), Швед (Борячук, 64), Соболь (Лучкевич, 46), Мирошниченко (Данченко, 85), Вачиберадзе, Чачуа (Зубков, 46), Качараба, Матвиенко, Сваток, Лукьянчук;

Предупреждения: Лукьянчук, Мирошниченко – Голдберг, Балилти.

Таким образом, в четверг в матче за третье место сборная Украины сыграет с командой Австрии. В финальном матче встретятся Израиль и Сербия.