Футболисты "Динамо" Гусев и Кравец не сыграют за сборную Украины на Евро-2016
СМИ узнали об окончательной заявке украинской команды на чемпионате Европы во Франции.
Футболисты киевского "Динамо" Олег Гусев и Артем Кравец не попали в состав сборной Украины, которая примет участие в Евро-2016. Об этом сообщает matchday.сom.
Кроме них, главный тренер тренер национальной команды Михаил Фоменко решил отчислить защитника "Зари" Никиту Каменюку и форварда "Днепра" Евгения Шахова. Все эти футболисты уже покинули расположение сборной.
Также не попали в заявку на Евро-2016 полузащитник "Шахтера" Максим Малышев и полузащитник "Зари" Иван Петряк. Однако оба эти игрока пока что остаются в команде.
Окончательная заявка сборной Украины выглядит так:
Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Денис Бойко ("Бешикташ", Турция), Никита Шевченко ("Заря");
Защитники: Артем Федецкий ("Днепр"), Евгений Хачериди ("Динамо"), Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Шевчук, Богдан Бутко (все — "Шахтер");
Полузащитники: Руслан Ротань ("Днепр"), Сергей Рыбалка, Денис Гармаш, Сергей Сидорчук (все — "Динамо"), Евгений Коноплянка ("Севилья", Испания), Анатолий Тимощук ("Кайрат", Казахстан), Александр Караваев ("Заря"), Тарас Степаненко, Виктор Коваленко (все — "Шахтер"), Александр Зинченко ("Уфа", Россия);
Нападающие: Андрей Ярмоленко ("Динамо"), Роман Зозуля ("Днепр"), Филипп Будковский ("Заря"), Евгений Селезнев ("Шахтер").
Напомним, ранее главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко пообещал официально обнародовать состав команды на чемпионате Европы 1 июня.