Знаменитый экс-футболист "Милана" стал заместителем генсека ФИФА
Звонимир Бобан будет заниматься в ФИФА развитием игры и организацией соревнований.
Знаменитый хорватский экс-футболист "Милана" и сборной Хорватии Звонимир Бобан назначен заместителем генерального секретаря ФИФА, сообщает Reuters.
47-летний Бобан сфокусируется на развитии футбола, а также организации соревнований.
Еще одним заместителем генерального секретаря ФИФА стал швейцарец Марко Виллигер. Вместе с Бобаном он будет находится в подчинении у Фатмы Самуры - первой женщины-генсеке в истории ФИФА.
Напомним, Звонимир Бобан известен, прежде всего, по своим выступлениям в итальянском "Милане" в 90-е годы прошлого века. Кроме того, в 1998 году Бобан в качестве капитана команды привел сборную Хорватии к бронзовым медалям на чемпионате мира во Франции.
После завершения карьеры футболиста в 2002 году Бобан получил степень профессора исторических наук, занялся ресторанным бизнесом и стал авторитетным футбольным экспертом на итальянском ТВ.