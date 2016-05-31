Знаменитый экс-футболист "Милана" стал заместителем генсека ФИФА

Знаменитый хорватский экс-футболист "Милана" и сборной Хорватии Звонимир Бобан назначен заместителем генерального секретаря ФИФА, сообщает Reuters.

47-летний Бобан сфокусируется на развитии футбола, а также организации соревнований.

Еще одним заместителем генерального секретаря ФИФА стал швейцарец Марко Виллигер. Вместе с Бобаном он будет находится в подчинении у Фатмы Самуры - первой женщины-генсеке в истории ФИФА.

Напомним, Звонимир Бобан известен, прежде всего, по своим выступлениям в итальянском "Милане" в 90-е годы прошлого века. Кроме того, в 1998 году Бобан в качестве капитана команды привел сборную Хорватии к бронзовым медалям на чемпионате мира во Франции.

После завершения карьеры футболиста в 2002 году Бобан получил степень профессора исторических наук, занялся ресторанным бизнесом и стал авторитетным футбольным экспертом на итальянском ТВ.