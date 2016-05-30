Автобус детской команды "Динамо" перевернулся по дороге на матч

Автобус с футболистами киевского "Динамо" 2000 года рождения перевернулся по пути в Днепр, сообщает matchday.ua.

Столичная команда U-16 ехала на игру Детско-юношеской футбольной лиги Украины со сверстниками из "Днепра". Все пассажиры, включая водителя, игроков и тренеров, остались целы, отделавшись порезами и царапинами.

Виновником аварии стал шофер фуры, который при попытке обгона врезался в заднюю часть автобуса "Динамо".