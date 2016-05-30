Товарищеские матчи: Португалия обыграла Норвегию, Италия - Шотландию

Сборная Португалии в товарищеском матче обыграла Норвегию, несмотря на отсутствие в команде Криштиану Роналду, который вчера вместе с мадридским "Реалом" праздновал победу в Лиге чемпионов.

В такой ситуации роль лидера португальцев взял на себя 32-летний ветеран команды Рикардо Куарежма, забивший первый мяч команды. Позже отличились защитник Рафаэль Герреро и форвард Эдер.

В еще одном позднем матче дня Италия благодаря голу нападающего Грациано Пелле обыграла Шотландию.

Италия - Шотландия - 1:0 (0:0)

Гол: Пелле (57).

Португалия - Норвегия - 3:0 (1:0)

Голы: Куарежма (13), Герреро (65), Эдер (70).

Как сообщал УНИАН, сборная Германии, которая является соперником Украины на Евро-2016, вчера неожиданно потерпела домашнее поражение от Словакии.

При этом, сборная Украины в результативном матче обыграла Румынию.