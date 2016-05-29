Финал Лиги чемпионов: лучшие моменты матча и вручение кубка победителям (фотогалерея)
01:49, 29 мая 2016Футбол
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28 мая состоялся финал Лиги чемпионов УЕФА по футболу, в котором "Реал" обыграл "Атлетико" в мадридском дерби в серии пенальти - 1:1 (5:3).
REUTERS
В этом матче во второй раз в истории финала главного еврокубка сошлись команды не только из одной страны, но и из одного города. В 2014-м "Реал" и "Атлетико" также оспаривали победу в Лиге чемпионов и тогда также сильнейшим стал "Реал".
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Таким образом, "Реал" в 11-й раз завоевал Кубок европейских чемпионов (рекорд), в то время как "Атлетико" стала первой в истории командой, которая не победила ни разу в трех финалах своей истории.
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