Защитник Cавич может стать первым черногорцем, сыгравшем в финале Лиги чемпионов

Защитник Стефан Савич может стать первым черногорцем, сыгравшем в финале Лиги чемпионов с тех пор, как его страна обрела независимость, сообщает УЕФА.

В родном городе игрока Мойковаце (численность населения - 3500 человек) 25-летнего футболиста помнят и любят. "Он всегда был замечательным ребенком, - сказал один из первых тренеров Савича в местном клубе "Брсково" Вукшан Крушчич. - Стефан для других был примером того, как надо себя вести на поле и за его пределами. Мы гордимся его успехами. Надеемся, что в субботу наш город получит победителя Лиги чемпионов".

Савич, до переезда в Испанию игравший за "Партизан", "Манчестер Сити" и "Фиорентину", никогда не забывал, откуда он родом. "Два года назад он купил полный комплект спортивной экипировки для наших юных футболистов, а также помог женской команде. Также мы получили свой процент от его трансфера. Благодаря Стефану наш клуб выживает в эти трудные времена", - отметил Крушчич.

Как сообщал УНИАН, 28 мая в Милане состоится финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона 2015/16, в котором сойдутся мадридские "Реал" и "Атлетико". Матч начнется в 21.45 по киевскому времени.