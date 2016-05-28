Месси получил травму в столкновении с игроком из Гондураса и может пропустить Кубок Америки
11:02, 28 мая 2016Футбол
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У игрока повреждение поясницы и ушиб костных и мягких тканей грудной клетки.
afa.org.ar
Пятикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси получил повреждение поясницы и ушиб костных и мягких тканей грудной клетки в товарищеском матче Аргентина - Гондрас после столкновения с гондурасским футболистом Оливером Марасаном, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Аргентины.
После столкновения лидер сборной Аргентины был заменен на 65-й минуте.
Сразу после поединка Лео Месси обследовали в одной из частных клиник. На данный момент о тяжести повреждений и сроках восстановления футболиста ничего не сообщается.
3-го июня в США стартует Копа Америка, на котором сборная Аргентины традиционно считается одним из фаворитов. Команда попала в одну группу с Чили, Панамой и Боливией.
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