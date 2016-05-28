Месси получил травму в столкновении с игроком из Гондураса и может пропустить Кубок Америки

Пятикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси получил повреждение поясницы и ушиб костных и мягких тканей грудной клетки в товарищеском матче Аргентина - Гондрас после столкновения с гондурасским футболистом Оливером Марасаном, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Аргентины.

После столкновения лидер сборной Аргентины был заменен на 65-й минуте.

Сразу после поединка Лео Месси обследовали в одной из частных клиник. На данный момент о тяжести повреждений и сроках восстановления футболиста ничего не сообщается.

3-го июня в США стартует Копа Америка, на котором сборная Аргентины традиционно считается одним из фаворитов. Команда попала в одну группу с Чили, Панамой и Боливией.