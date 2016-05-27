Нападающий "Атлетико" Торрес перед финалом ЛЧ: "Для меня это значит все"

Игрок мадридского "Атлетико" Фернандо Торрес накануне финала Лиги чемпионов с "Реалом" напомним, что в этой важнейшей игре представляет клуб, в котором играл еще в возрасте 5-ти лет, сообщает УЕФА.

"Для меня это значит все. У меня есть шанс сделать явью то, о чем грезишь в клубе все время. Я играл за великолепные команды, но этот случай - особенный, о подобном я мечтал еще с детства. Клуб и Симеоне дали мне шанс вернуться, и было трудно - я бился за возможность играть забивать. Вне всяких сомнений, это главный матч моей жизни", - отметилд Торрес.

Также игрок добавил: "Счастлив, что являюсь частью этого клуба. Я пришел в него, когда мне было пять лет, но сейчас все будет сильно отличаться. Мне посчастливилось выиграть этот турнир с "Челси", завоевать немало трофеев со сборной Испании, но нынешний финал для меня особенный".

Как сообщал УНИАН, 28 мая в Милане состоится финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона 2015/16, в котором сойдутся мадридские "Реал" и "Атлетико". Матч начнется в 21.45 по киевскому времени.