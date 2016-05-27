Новый главный тренер "Шахтера" будет представлен 1 июня

Новый главный тренер донецкого "Шахтера" будет официально представлен 1 июня. Об этом в интервью телеканалу "Футбол 1" сообщил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.

"В понедельник он приезжает в Киев, во вторник вы о нем узнаете, а в среду мы сделаем пресс-конференцию", – сказал Палкин.

Как сообщал УНИАН, португальские СМИ уверены, что новым наставником донецкого "Шахтера" станет тренер Паулу Фонсека, последним местом работы которого была португальская "Брага".