Новый главный тренер "Шахтера" будет представлен 1 июня
00:12, 27 мая 2016Футбол
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В клубе имя специалиста пока что держат в секрете.
Палкин пообещал назвать нового тренера "горняков" 31 мая / ФК "Шахтер"
Новый главный тренер донецкого "Шахтера" будет официально представлен 1 июня. Об этом в интервью телеканалу "Футбол 1" сообщил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.
"В понедельник он приезжает в Киев, во вторник вы о нем узнаете, а в среду мы сделаем пресс-конференцию", – сказал Палкин.
Как сообщал УНИАН, португальские СМИ уверены, что новым наставником донецкого "Шахтера" станет тренер Паулу Фонсека, последним местом работы которого была португальская "Брага".
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