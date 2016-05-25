Стало известно, кому Берлускони собирается продать "Милан"
Китайское телевидение назвало имена четырех потенциальных покупателей футбольного клуба.
Группа бизнесменов из Пекина собирается выкупить 70 процентов акций "Милана", но сделка должна быть завершена к середине июня. Об этом сообщает Football Italia, ссылаясь на китайское телевидение.
Футбольный клуб у Сильвио Берлускони собираются выкупить Робин Ли, Эрик Ху, Хуэ Ка Йан и Хе Шангьян.
Лидер консорциума Робин Ли является четвертым по богатству человеком в Китае с состоянием в 14 милиардов долларов. Он известен как основатель поисковой системы Baidu, которая является аналогом Google в Китае.
Хуэ Ка Йан владеет девелоперской компаний Guangzhou Real Estate Group, которая занимает четвертое место по величине в Китае в своей сфере. Бизнесмен также известен как большой футбольный болельщик.
Хе Шангьян является собственником компании бытовой техники Midea.
Сомнения существуют только по поводу последнего инвестора, так как в Китае есть два крупных бизнесмена, которых зовут Эрик Ху. СМИ считают, что речь идет о генеральном директоре нынешних партнеров "Милана", компании Huawei.