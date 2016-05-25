Стало известно, кому Берлускони собирается продать "Милан"

Группа бизнесменов из Пекина собирается выкупить 70 процентов акций "Милана", но сделка должна быть завершена к середине июня. Об этом сообщает Football Italia, ссылаясь на китайское телевидение.

Футбольный клуб у Сильвио Берлускони собираются выкупить Робин Ли, Эрик Ху, Хуэ Ка Йан и Хе Шангьян.

Лидер консорциума Робин Ли является четвертым по богатству человеком в Китае с состоянием в 14 милиардов долларов. Он известен как основатель поисковой системы Baidu, которая является аналогом Google в Китае.

Хуэ Ка Йан владеет девелоперской компаний Guangzhou Real Estate Group, которая занимает четвертое место по величине в Китае в своей сфере. Бизнесмен также известен как большой футбольный болельщик.

Хе Шангьян является собственником компании бытовой техники Midea.

Сомнения существуют только по поводу последнего инвестора, так как в Китае есть два крупных бизнесмена, которых зовут Эрик Ху. СМИ считают, что речь идет о генеральном директоре нынешних партнеров "Милана", компании Huawei.