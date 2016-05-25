Роналду заявил, что хочет завершить футбольную карьеру в "Реале"

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду заявил, что желает завершить карьеру в своем нынешнем клубе. Об этом сообщает Goal.com, ссылаясь на слова португальского футболиста во время одного из телевизионных шоу Испании.

Роналду напомнил, что срок действия его нынешнего договора с "Реалом" истекает в 2018 году. Потому, по его мнению, продление контракта было бы умным решением.

"Очевидно, что я хочу остаться здесь. Собираюсь завершить карьеру в мадридском "Реале", - заявил 31-летний футболист.

Ранее Роналду намекал, что по истечению контракта с "Реалом" он может быть открыт для предложений из американской лиги MLS.

Как сообщал УНИАН, главный тренер "Реала" Зинедин Зидан уверен, что Роналду сможет принять участие в финале Лиги чемпионов, который состоится на миланском стадионе "Сан-Сиро" в ближайшую субботу, 28 мая.