Заместителя генсека ФИФА уволили из-за финансовых нарушений

Об этом в понедельник, 23 мая, сообщает Дождь со ссылкой на BBC Sport.

В ФИФА сообщили, что внутреннее расследование выявило финансовые нарушения в организации: Каттнеру выплачивались бонусы в рамках контракта, который не был согласован с соответствующими комитетами.

Эти бонусы Каттнер получал с 2008 по 2014 год, сообщает Associated Press со ссылкой на источник в ФИФА. По данным агентства, Йозеф Блаттер и Жером Вальке, которые тогда были президентом и генсеком ФИФА, знали об этих выплатах.

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Как передает Русская служба Би-Би-Си, девять дней назад один из главных реформаторов ФИФА, председатель комиссии по аудиту и соблюдению правил федерации Доменико Скала подал в отставку в знак протеста против решений конгресса ФИФА, которые, по его мнению создают препятствия для дальнейшего антикоррупцинного расследования и проведения реформ.

Речь шла о решении конгресса ФИФА передать право выбора и увольнения членов независимых контролирующих органов ФИФА в руки совета ФИФА.

По мнению Скалы, контролирующие органы ФИФА вследствие этого решения фактически лишились своей независимости.

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Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся в конце мая прошлого года, когда в Цюрихе за два дня до выборов президента организации по запросу США были задержаны семеро высокопоставленных чиновников ФИФА по подозрению в коррупции.

К настоящему моменту по делу ФИФА власти США предъявили обвинения более 40 фигурантам.