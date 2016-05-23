Киевское "Динамо" подписало контракт с форвардом "Шахтера" Гладким

Киевское "Динамо" подписало контракт с нападающим Александром Гладким, который предыдущие два года провел в донецком "Шахтере". Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.

Соглашение 28-летнего нападающего с "Динамо" рассчитано на три года и вступает в действие с 1 июля.

Гладкий начинал профессиональную карьеру в харьковском "Металлисте", но впервые проявил себя в чемпионате Украины, играя за ФК "Харьков", когда в сезоне 2006/07 стал лучшим бомбардиром Высшей лиги.

После этого нападающий перешел в "Шахтер", с которым за три года выиграл два чемпионата Украины и Кубок УЕФА. Далее в карьере футболиста был днепропетровский "Днепр", львовские "Карпаты" и снова "Шахтер".

В позавчерашнем финальном матче Кубка Украины два гола Гладкого принесли "Шахтеру" победу над луганской "Зарей".