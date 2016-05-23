Форвард "Шахтера" Гладкий сегодня перейдет в "Динамо" - СМИ

Сегодня форвард донецкого "Шахтера" Александр Гладкий подпишет контракт с киевским "Динамо", сообщает Sport Arena, ссылаясь на свои источники.

Срок контракта и его условия пока неизвестны.

28-летний Гладкий пока является игроком "Шахтера", но срок действия контракта футболиста с "горняками" заканчивается ближайшим летом.

Гладкий начинал профессиональную карьеру в харьковском "Металлисте", но впервые проявил себя в чемпионате Украины, играя за ФК "Харьков", когда в сезоне 2006/07 стал лучшим бомбардиром Высшей лиги.

После этого нападающий перешел в "Шахтер", с которым за три года выиграл два чемпионата Украины и Кубок УЕФА. Далее в карьере футболиста был днепропетровский "Днепр", львовские "Карпаты" и снова "Шахтер".

В позавчерашнем финальном матче Кубка Украины два гола Гладкого принесли "Шахтеру" победу над луганской "Зарей".