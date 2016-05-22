"Ювентус" выиграл Кубок Италии у "Милана"

В Риме завершися финальный матч Кубука Италии по футболу, в котором туринский "Ювентус" обыграл "Милан" со счетом 1:0.

Судьба матча была решена в дополнительное время.

На протяжении всей игры команды вели равную и упорную борьбу. И выявить сильнейшего в основное время так и не сумели - 0:0.

Решающий эпизод в игре произошел на 110-й минуте. Лемина разогнал атаку, ускорившись из центра поля, отдал направо на Куадрадо, тот навесил в штрафную, мяч дошел до Мораты на дальнюю штангу, а тот в касание пробил в ближний угол - 1:0. Гол игрок збил едва ли не первым своим касанием в матче.

Таким образом, "Ювентус" в 11-й раз выиграл Кубок Италии по футболу (рекорд). Ранее в этом сезоне команда в 34-й раз выиграла чемпионат Серии А, что также является рекордом для итальянского футбола.