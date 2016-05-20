Будущее украинского тренера Скрипника решит новый гендиректор "Вердера"

Исполнительный директор клуба немецкой Бундеслиги "Вердер" (Бремен) Марко Боде заявил, что решение о судьбе тренерского штаба украинца Виктора Скрипника будет принимать новый генеральный директор клуба Франк Бауманн, сообщает сайт немецкой команды.

Накануне официальный сайт "Вердера" также сообщил, что бывший опорный полузащитник сборной Германии Франк Бауманн сменит на этом посту Томаса Айхина.

«Позиция тренера? Ситуация вокруг него порой выглядела, как борьба за власть — между мной и Айхином, между Айхином или Скрипником. Однако это не было ключевым фактором при принятии решения о замене генерального директора. Я не хочу давать комментарии по данному вопросу. Суть заключается в том, что Франк Бауманн в скором времени официально вступит в должность. Решение о будущем тренерского штаба будет принимать он» - отметил исполнительный директор.

«Я видел команду, которая вместе с тренером отдала все силы для сохранения прописки в элитном дивизионе, и нам это удалось. Бремен является городом с выдающейся и уникальной болельщицкой культурой, характер которой впитывает в себя и Вердер», - отметил Боде.

Ранее, уже бывший генеральный директор немецкого клуба Томас Айхин предлагал руководству уволить 46-летнего украинского тренера, однако после того, как Вердеру удалось обыграть Айнтрахт (1:0) и сохранить прописку в Бундеслиге, был сам отправлен в отставку.

Украинский специалист возглавляет Вердер с осени 2014 года. По итогам позапрошлого сезона портал transfermarkt.de признал Скрипника лучшим тренером Бундеслиги. Всего под его руководством команда провела 59 матчей в чемпионате Германии, одержав 21 победу, 14 раз сыграв вничью и потерпев 24 поражения.