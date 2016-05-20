ФФУ бесплатно распространяет билеты на финал Кубка Украины в региональных федерациях

Билеты на решающий матч Кубка Украины между луганской "Зарей" и донецким "Шахтером" не пользуются спросом у болельщиков, на данный момент продано 8 356 билетов, сообщает канал "Футбол1".

Чтобы увеличить посещаемость матча, в ФФУ бесплатно распространяет билеты в региональных федерациях.

Как сообщал УНИАН, матч "Заря" - "Шахтер" состоится в субботу, 21 мая, во Львове. Начало встречи в 17:00.