ФФУ бесплатно распространяет билеты на финал Кубка Украины в региональных федерациях
14:05, 20 мая 2016Футбол
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На матч продано чуть более 8-ми тысяч билетов.
facebook.com/fcshakhtar
Билеты на решающий матч Кубка Украины между луганской "Зарей" и донецким "Шахтером" не пользуются спросом у болельщиков, на данный момент продано 8 356 билетов, сообщает канал "Футбол1".
Чтобы увеличить посещаемость матча, в ФФУ бесплатно распространяет билеты в региональных федерациях.
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Как сообщал УНИАН, матч "Заря" - "Шахтер" состоится в субботу, 21 мая, во Львове. Начало встречи в 17:00.
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