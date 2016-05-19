Подготовка к ЧМ-2018 в России: Строители ростовского стадиона начали забастовку из-за невыплаты зарплаты

Рабочие требуют от застройщика погашения заработной платы. В забастовке принимают участие порядка сотни рабочих, сообщает местный сайт 161.ru.

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Отмечается, что строительством стадиона к ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону занимается компания «Крокус Интернэшнл», входящая в состав «Крокус Групп». Владельцем компании является российский миллиардер Арас Агаларов. Состояние 58-летнего Араса Агаларова в 2013 году Forbes оценил в $1,8 млрд, что позволило ему занять 831-е место в рейтинге самых богатых людей планеты и 56-е – среди российских миллиардеров.

Согласно сообщению, представители министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области встретились с бастующими рабочими на стадионе «Ростов-Арена» и пообещали, что зарплату выплатят.

В ведомстве уверяют, что забастовка не влияет на ход строительства футбольной арены.