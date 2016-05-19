Президент ФФУ Павелко утверждает, что не влиял на заявку сборной Украины на Евро-2016

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко не участвовал в формировании заявки национальной команды к Евро-2016. Об этом он сказал на пресс-конференции, посвященной объявлению состава сборной Украины перед чемпионатом Европы, сообщает Tribuna.com.

"В формировании списка игроков я не принимал участие. Сегодня вместе с вами его услышал. Считаю, что в сборной должны быть только сильнейшие и внутри коллектива не было мыслей о том, что есть любимчики или прокаженные, которых нельзя задействовать.

Думаю, что решения принимались на основание игр и другой информация, которая есть в распоряжении тренерского штаба. Моя задача — создать в сборной комфортные условия. К сожалению, сейчас в украинском футболе сложилась такая ситуация, что сложно сформировать состав сборной, и я могу только представить с какими сложностями столкнулся тренерский штаб", — сказал Павелко.

Как сообщал УНИАН, что в расширенный состав сборной Украины из 26 человек не вошел ни один игрок из чемпионата России. Также в команду не был привлечен форвард донецкого "Шахтера" Евгений Селезнев, который последние полгода провел в российской "Кубани".