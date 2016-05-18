Из "Днепра" в сборную Украины вызваны четыре футболиста

В национальную сборную Украины, которая через несколько дней начнет подготовку к Евро-2016, вызваны четыре футболиста днепропетровского "Днепра", сообщает официальный сайт клуба.

Речь о защитнике Артеме Федецком, полузащитнике Руслане Ротане, а также форвардах Романе Зозуле и Евгении Шахове.

Таким образом, на данный момент известно, что главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко вызвал в национальную команду 25 человек.

На данный момент список выглядит так:

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Никита Шевченко (Заря), Денис Бойко (Бешикташ, Турция);

Защитники: Евгений Хачериди (Динамо), Александр Кучер, Вячеслав Шевчук, Ярослав Ракицкий (все - Шахтер), Артем Федецкий (Днепр), Никита Каменюка (Заря), Богдан Бутко (Амкар, Россия);

Полузащитники: Олег Гусев, Сергей Рыбалка, Денис Гармаш, Сергей Сидорчук (все - Динамо), Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Максим Малышев (все - Шахтер), Руслан Ротань (Днепр), Иван Петряк, Александр Караваев (оба - Заря);

Форварды: Андрей Ярмоленко, Артем Кравец (оба - Динамо), Роман Зозуля, Евгений Шахов (оба - Днепр), Филипп Будковский (Заря).

Также ожидается, что в заявку попадет полузащитник испанской "Севильи" Евгений Коноплянка.

Вместе с тем, обращает на себя внимание отсутствие в списке новичка донецкого "Шахтера" Евгения Селезнева, который последние полгода провел в составе российской "Кубани".

Полный список исполнителей, которые в составе сборной Украины начнут подготовку к Евро-2016, станет известен завтра. В окончательный состав игроков для участия в чемпионате Европы должны войти 23 футболиста.