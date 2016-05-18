В киевском "Динамо" также назвали футболистов, вызванных в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко вызвал в национальную команду шестерых игроков киевского "Динамо", сообщает официальный сайт клуба.

Среди них защитник Евгений Хачериди, полузащитники Олег Гусев, Сергей Рыбалка, Денис Гармаш, Сергей Сидорчук и нападающий Андрей Ярмоленко.

Кроме того, ожидается, что к сборной присоединится форвард Артем Кравец, который принадлежит "Динамо", но последние полгода провел в немецком "Штутгарте".

Таким образом, на данный момент известен 21 футболист, которого пригласили в национальную команду для подготовки к Евро-2016.

Ранее сообщалось, что в сборную вошли пять представителей луганской "Зари" - вратарь Никита Шевченко, защитник Никита Каменюка, полузащитники Иван Петряк и Александр Караваев, а также форвард Филипп Будковский.

Позже своих представителей в национальной команды назвал донецкий "Шахтер". Это вратарь Андрей Пятов, защитники Александр Кучер, Вячеслав Шевчук, Ярослав Ракицкий, полузащитники Тарас Степаненко, Виктор Коваленко и Максим Малышев.

Кроме того, как сообщили в ФФУ, одним из трех вратарей на Евро-2016 станет голкипер турецкого "Бешикташа" Денис Бойко.

Также пресс-служба российского "Амкара" проинформировала о вызове в национальную команду защитника Богдана Бутко.

Полностью расширенная заявка сборной Украины будет названа завтра, 19 мая.