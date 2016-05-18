Коваленко и Гуцуляк признаны лучшими молодыми футболистами Украины в апреле

Лучшим футболистом Украины U-21 в апреле 2016 года в рамках проекта Золотой Талант признан полузащитник Шахтера Виктор Коваленко, который, как и в марте, выиграл с огромным преимуществом. Правда, в марте отрыв от Валерия Лучкевича (Днепр), который и сейчас занял второе место, немного сократился — с 225 баллов до 180. Третьим вновь оказался Александр Зинченко из Уфы.

Коваленко попал в 121 анкету из 129-ти, на этот раз принятых к рассмотрению, в 110 случаях — под первым номером, не оставив конкурентам ни малейшего шанса. Уроженец Херсона не сбавляет оборотов, в апреле он провел всего три матча за Шахтер в чемпионате Украины, зато столько же раз выходил на поле в матчах Лиги Европы с Брагой (дважды) и Севильей, забил гол португальцам, провел еще один поединок в Кубке Украины с Александрией. На таком высоком уровне в апреле действительно не играл ни один другой молодой футболист Украины.

Ударным оказался апрель и для Лучкевича, который забил два мяча: в кубковом розыгрыше — "Стали", в чемпионате Украины — "Металлисту". Но, конечно, это явно не Лига Европы, где Коваленко с "Шахтером" добрался до полуфинала. К слову, год назад в таком же привилегированном положении находился сам Лучкевич, который с "Днепром" упорно двигался к финалу ЛЕ.

А в в возрастной категории U-19 лучшим признан форвард "Карпат" 18-летний Алексей Гуцуляк. В марте 2016-го он занял второе место, пропустив вперед более раскрученного земляка Марьяна Шведа, который представляет "Севилью", но в апреле уже не имел конкурентов. Именно в этом месяце Гуцуляк забил второй гол в нынешнем сезоне в Премьер-лиге — в ворота "Говерлы", а также стал лучшим молодым футболистом 23-го тура в УПЛ.