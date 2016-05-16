Защитники "Динамо" и "Шахтера" попали в расширенный состав сборной Хорватии на Евро-2016

Защитник донецкого "Шахтера" Дарио Срна и защитник киевского "Динамо" Домагой Вида попали в расширенный список сборной Хорватии, которая вскоре начнет подготовку к Евро-2016. Об этом сообщает официальный сайт Хорватского футбольного союза.

Также в состав попали два бывших игрока днепропетровского "Днепра" - защитник Иван Стринич и нападающий Никола Калинич.

Всего в списке находятся 27 футболистов, четыре из которых покинут расположение команды перед стартом Евро-2016. Восемь игроков представляют чемпионат Хорватии, семеро - итальянскую Серию А, пятеро - испанскую Ла Лигу.

Единственным представителем английской Премьер-лиги в сборной мог стать защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен, но ранее он поругался с главным тренером национальной команды Анте Чачичем и на Евро-2016 не сыграет.

Вратари: Даниел Субашич (Монако, Франция), Ловре Калинич (Хайдук), Иван Варгич (Риека), Доминик Ливакович (Загреб).

Защитники: Дарио Срна (Шахтер, Украина), Ведран Чорлука (Локомотив, Россия), Домагой Вида (Динамо, Украина), Гордон Шильденфельд (Динамо Загреб), Иван Стринич (Наполи, Италия), Шиме Врсалько (Сассуоло, Италия), Тин Едвай (Байер, Германия), Дуе Чалета-Цар (Ред Булл Зальцбург, Австрия).

Полузащитники: Лука Модрич, Матео Ковачич (оба – Реал, Испания), Иван Ракитич (Барселона, Испания), Иван Перишич, Марцело Брозович (оба – Интер, Италия), Милан Бадель (Фиорентина, Италия), Ален Халилович (Хихон, Испания), Домагой Антолич, Марко Рог, Анте Чорич (все – Динамо Загреб).

Нападающие: Марио Манджукич (Ювентус, Италия), Никола Калинич (Фиорентина, Италия), Андрей Крамарич (Хоффенхайм, Германия), Марко Пьяца (Динамо Загреб), Дуйе Чоп (Малага, Испания).

На групповом этапе турнира сборная Хорватии встретится с командами Испании, Чехии и Турции.