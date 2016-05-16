Сборная Англии по футболу назвала состав на Евро-2016

Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон огласил расширенный список из 26 футболистов, которые поборются за право сыграть за национальную команду на Евро-2016 во Франции. Об этом сообщает сайт Футбольной ассоциации Англии.

Отмечается, что впервые в сборную попал 18-летний форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд. Молодой футболист в минувшем чемпионате английской Премьер-лиги забил 7 мячей в 16 матчах.

Кроме того, в команде присутствует полузащитник Джек Уилшир из лондонского "Арсенала", который в сезоне 2015/16 из-за травмы принял участие всего в двух матчах.

Вместе с тем, в команду не попал вингер "Арсенала" Тео Уолкотт. Вместо него Ходжсон предпочел видеть в заявке полузащитника "Ньюкасла" Андроса Таунседа.

Действующий чемпион Англии "Лестер" представлен в сборной двумя футболистами - полузащитником Дэнни Дринквотером и нападающим Джейми Варди.

Полностью список выглядит следующим образом:

Вратари: Джо Харт (Ман Сити), Фрэйзер Форстер (Саутгемптон), Том Хитон (Бернли);

Защитники: Гари Кэхилл (Челси), Райан Бертран (Саутгемптон), Натаниэль Клайн (Ливерпуль), Денни Роуз, Кайл Уокер (оба - Тоттенхэм), Крис Смоллинг (Манчестер Юнайтед), Джон Стоунз (Эвертон);

Полузащитники: Бамиделе Алли, Эрик Дайер (оба - Тоттенхэм), Джордан Хендерсон, Адам Лаллана, Джеймс Милнер (все - Ливерпуль), Фабиан Делф, Рахим Стерлинг (оба - Манчестер Сити), Джек Уилшир (Арсенал), Данни Дринквотер (Лестер), Росс Баркли (Эвертон), Андрос Таунсенд (Ньюкасл);

Нападающие: Харри Кейн (Тоттенхэм), Маркус Рашфорд, Уэйн Руни (оба - Манчестер Юнайтед), Джейми Варди (Лестер), Даниэль Старридж (Ливерпуль).

С окончательной заявкой из 23 человек Рой Ходжсон определится после товарищеских матчей с Турцией (22 мая) и Австралией (29 мая). Итоговый список будет отправлен в УЕФА до 31 мая.

На групповой стадии Евро-2016 сборная Англия сыграет с командами Уэльса, России и Словакии.