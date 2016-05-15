В чемпионате Испании одним мадридским дерби станет меньше

Мадридский "Райо Вальекано" не смог сохранить место в высшем дивизионе чемпионата Испании.

Сегодня, в рамках последнего 38-го тура Ла Лиги, столичная команда обыграла "Леванте" со счетом 3:1, но главный конкурент мадридцев "Хихон" также выиграл свой матч - 2:0 у "Вильярреала".

Таким образом, из Ла Лиги во второй испанский дивизион (Сегунду) вылетели "Леванте", "Хетафе" и "Райо Вальекано". В следующем сезоне их заменят "Леганьес", "Алавес" и победитель плей-офф Сегунды.

Как ранее сообщал УНИАН, чемпионом Испании стала "Барселона". Кроме нее, в Лигу чемпионов на следующий сезон попали мадридские "Реал" и "Атлетико", а также "Вильярреал".

В Лиге Европы Испанию представят "Атлетик" из Бильбао, "Сельта" из Виго и "Севилья" - эти команды заняли 5-7 места в чемпионате.