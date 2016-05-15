Матч с участием "Манчестер Юнайтед" отменен из-за подозрения о минировании стадиона

Полиция Манчестера отменила заключительную игру английской Премьер-лиги, где "Манчестер Юнайтед" должен был принимать "Борнмут", сообщает The Guardian.

Такое решение было принято из-за угрозы взрыва на стадионе "Олд Траффорд".

Незадолго до начала матча правоохранители обнаружили на стадионе подозрительный пакет. После этого полиция начала эвакуацию болельщиков со стадиона.

Позже стало известно, что матч отменен.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии борется за четвертое место, которое дает право сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов.