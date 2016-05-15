Футболист Селезнев после перехода в "Шахтер": "Хочу вернуться в сборную Украины"

Новичок донецкого "Шахтера" Евгений Селезнев надеется, что сможет попасть в состав сборной Украины на Евро-2016. Об этом он сказал в интервью изданию "Советский спорт" после перехода в украинский клуб из российской "Кубани".

"Хочу ли я вернуться в сборную? Конечно. Не знаю, что скажет тренерский штаб. Посмотрим. Остался один тур в чемпионате Украины. И в нем я сыграть не смогу. Но один тур ничего не решает. До этого – в "Кубани" — играл стабильно, забил три гола. "Зениту" забил. То, что не забил больше, — на это были объективные причины. Я в хорошей форме. И очень хочу попасть на Евро-2016", - заявил Селезнев.

Вместе с тем, в интервью официальному сайту "Шахтера" Селезнев сказал, что очень рад переходу.

"Эмоции очень приятные и положительные. Я до последнего момента не мог поверить, что возвращаюсь в "Шахтер". Донецк – мой дом, а "Шахтер" – клуб, который меня воспитал, дал мне путевку в футбол. Поэтому я очень рад вновь стать частью этой команды. Надеюсь уже завтра начать заниматься с командой. Сегодня еще утрясаю все формальности и бытовые вопросы. В целом я готов", — считает футболист.

По его словам, переход в "Шахтер" состоялся после разговора с президентом клуба Ринатом Ахметовым.

"Переговоры практически не велись. Мне позвонили и сказали о варианте с "Шахтером", я поговорил с президентом и сразу согласился. Президент сказал, что нужно помочь "Шахтеру" вновь стать чемпионом. Больше ничего и не надо было говорить. Пока пообщался только с Дарио Срной и Ярославом Ракицким. Они позвонили, поздравили меня с возвращением", - рассказал Селезнев.

Напомним, Евгений Селезнев не был вызван в сборную Украины на последние товарищеские матчи против Кипра и Уэльса. Решение не привлекать его в национальную команду связывали с тем, что он выступает в чемпионате России.

Как сообщал УНИАН, вчера Селезнев подписал двухлетний контракт с донецким "Шахтером". Нападающий является воспитанником "оранжево-черных" и выступал за эту команду в сезонах 2008/09 и 2011/12. В составе "Шахтера" Селезнев по одному разу становился чемпионом Украины, обладателем Кубка Украины и Кубка УЕФА.