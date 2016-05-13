Новым наставником "Шахтера" станет специалист из Португалии - СМИ

Главный тренер португальской "Браги" Пауло Фонсека очень близок к подписанию контракта с донецким "Шахтером", сообшает A BOLA.

Любопытно, что "Шахтер" встречался с "Брагой" в 1/4 финала нынешнего розыгрыша Лиги Европы и разгромил соперника по сумме двух матчей - 2:1 и 4:0.

43-летний португальский специалист может впервые оказаться в зарубежном клубе в качестве наставника.

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На данные момент, вся карьера Фонсеки проходит в Португалии. А последний матч нынешнего сезона 2015/16 с "Брагой" он проведет 22 мая, когда в финале Кубка Португалии его команда сыграет с "Порту".

Как ранее сообщал УНИАН, Мирча Луческу может продолжить карьеру в одном из турецких грандов, в частности, "Галатасарае".