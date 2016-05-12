Последствия матча "Заря" – "Днепр": болельщики сломали 180 кресел на стадионе в Запорожье

Как сообщает корреспондент УНИАН, сам матч завершился дракой между футболистами обеих команд.

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Также футболисты "Днепра" спорили с судьями матча, очевидно, считая несправедливым назначенный на 5-й добавленной минуте в ворота их команды штрафной, с которого "Заря" и забила победный гол.

При этом форвард "Днепра" и сборной Украины Роман Зозуля, который сам не принимал участия в игре из-за дисквалификации, выбежал на поле после финального свистка и ударил ногой одного из арбитров матча. За это игроку теперь может грозить дисквалификация на один год.

Как сообщал УНИАН, днепропетровский "Днепр" проиграл луганской "Заре" в ответном матче полуфинала Кубка Украины со счетом 0:2 и вылетел из турнира.

Финал турнира состоится 21 мая в Львове. Соперником "Зари" будет "Шахтер".