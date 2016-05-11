Футболист Зозуля извинился за свое поведение после игры "Днепра" с "Зарей"

Нападающий днепропетровского "Днепра" Роман Зозуля, который после матча своей команды против луганской "Зари" начал выяснять отношения с арбитрами матча, извинился за свое поведение.

Извинения он написал на своей странице в Facebook.

"Хочу извиниться перед всеми футбольными болельщиками Украины за свое агрессивное поведение по окончании матча "Заря" - "Днепр"! Осознаю, что никакие эмоции не могут оправдать мои действия после финального свистка! Честно говоря, я очень хотел помочь своим партнерам впервые за 12 лет завоевать право [играть] в финале Кубка Украины, но вынужден был смотреть матч среди болельщиков! Эмоциональную среда добавила разочарование от результата матча! Осознаю, что моя несдержанность заслуживает наказания! Поэтому искренне прошу прощения!", - написал Зозуля.

Он также подчеркнул, что через некоторое время после окончания матча лично извинился перед арбитром встречи Анатолием Абдулой за свое агрессивное поведение.

"Сразу после игры, когда спали эмоции, я зашел в судейскую комнату, где так же лично извинился перед арбитром матча Анатолием Абдуллой и всей бригадой за свою агрессивное поведение!", - рассказал форвард "Днепра".

Как сообщал УНИАН, после матча "Заря" - "Днепр" Роман Зозуля выбежал на поле, где сначала толкнул арбитра встречи, а потом ударил его ногой.