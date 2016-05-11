В Киеве болельщики смогут проводить сборную Украины на Евро-2016

Федерация футбола Украины анонсировала проведение в Киеве специальных торжеств, посвященных отъезду сборной Украины на чемпионат Европы 2016 года, сообщает официальный сайт ФФУ.

Праздничная церемония состоится 22 мая в 12:00 на Михайловской площади в Киеве. В мероприятии примут участие игроки и тренеры национальной команды, президент ФФУ Андрей Павелко, мэр Киева Виталий Кличко, министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, а также послы сборной Украины на Евро-2016.

Сразу после церемонии сборная Украины отправится на свой первый тренировочный сбор в Италию.

Евро-2016 пройдет во Франции с 10 июня по 10 июля. Сборная Украины сыграет в группе С, где ее соперниками станут Германия (12 июня), Северная Ирландия (16 июня) и Польша (21 июня).