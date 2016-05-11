Донецкий "Олимпик" хотел бы проводить домашние матчи в Борисполе

Донецкий "Олимпик" хотел бы проводить домашние матчи чемпионата Украины на бориспольском стадионе "Колос". Об этом в интервью изданию matchday.ua рассказал президент клуба Владислав Гельзин.

"Мы бы хотели там играть. Когда на "Колосе" тренируемся, болельщики подходят и просят нас переехать играть в Борисполь, обещают поддержку и фан-сектор. Думаю, и для самого города было бы неплохо, чтобы там выступала команда Премьер-лиги. Был на эту тему разговор с ФФУ, но дальше эта тема не продвинулась", — сказал Гельзин.

Напомним, после переезда из Донецка "Олимпик" проводит домашние встречи на киевском УТК им. Виктора Банникова.

Ранее на бориспольском стадионе "Колос" выступали местный "Борисфен", а также киевские ЦСКА и "Арсенал". Несколько лет назад арену признавали непригодной для проведения матчей Премьер-лиги из-за проблем с обогревом поля.