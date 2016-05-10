Маркевич подтвердил факт общения с президентом ПАОК, но пока остается в "Днепре"

Главный тренер днепропетровского "Днепра" Мирон Маркевич лестно высказался об экс-футболисте команды Лео Матосе, перешедшем в греческий ПАОК, а также рассказал о своем общении с президентом клуба, сообщает Football.ua со ссылкой на gazzetta.gr.

"Лео Матос — очень хороший футболист и профессионал. Он присоединится к отличной команде. Думаю, он поможет ПАОКу, — отметил Маркевич. Бразилец — правый защитник. Впрочем, я не раз использовал его на позиции крайнего полузащитника".

Касательно информации о том, что он согласился возглавить греческую команду, Маркевич заявил: "Да, мы проводили некоторые беседы с президентом Саввиди, не с Михелом. Соглашения не достигнуто, потому слухи о том, что я возглавлю ПАОК — не правдивы. На этой стадии переговоров, у меня нет желания перебираться в Грецию и возглавлять эту команду. Если ПАОК продемонстрирует всю серьезность намерений и желание пригласить хороших футболистов, тогда да, возможно, я начну тренировать команду".

Также Маркевич вспомнил о своем противостоянии с греками в роли тренера харьковского "Металлиста" в квалификации Лиги чемпионов: "Мы играли с греческим клубом. Это сильная команда с мощной фанатской поддержкой. Чтобы бороться за титулы, клубу нужно активнее себя вести в трансферные окна, приглашая более качественных футболистов. И сейчас в этой команде неплохие футболисты, но этого недостаточно. Пять лет назад ПАОК был отличной командой, которая успешно выступала в Европе. Для развития клуба, нужны изменения структуры, на каждом уровне управления".

"Я не слышал о том, что клуб заинтересован в ком-либо еще из Украины", — резюмировал нынешний наставник "Днепра".

Как сообщалось ранее, бразильский легионер "Днепра" Матос расторг контракт с "Днепром" и в ближайшее время должен подписать соглашение с ПАОКом.