"Барселона" находится в шаге от победы в чемпионате Испании по футболу

"Барселона" продолжает возглавлять турнирную таблицу испанской Ла Лиги за один тур до конца чемпионата.

Сегодня команда Луиса Энрике в матче 37-го тура обыграла барселонский "Эспаньол" со счетом 5:0. Голами отличались Лионель Месси, Луис Суарес, Рафаэль Алькантара и Неймар.

В других ключевых матчах тура мадридский "Реал" обыграл "Валенсию", а мадридский "Атлетико" сенсационно проиграл "Леванте".

Барселона - Эспаньол - 5:0 (1:0)

Голы: Месси (9), Суарес (52, 61), Алькантара (75), Неймар (83).

Реал - Валенсия - 3:2 (1:0)

Голы: Роналду (26, 59), Бензема (42) - Родриго (56), Андре Гомеш (82).

Леванте - Атлетико - 2:1 (1:1)

Голы: Касадесус (30), Росси (90) - Торрес (2).

На данный момент в активе "Барселоны" 88 очков в чемпионате, у "Реала" - 87, у "Атлетико" - 85. Для того, чтобы второй раз подряд стать чемпионом Испании, каталонскому клубу в последнем туре достаточно обыграть "Гранаду", которая находится в нижней части турнирной таблицы Ла Лиги.