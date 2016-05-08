УПЛ: "Сталь" за четыре минуты обыграла "Олимпик"

Днепродзержинская "Сталь" обыграла донецкий "Олимпик" со счетом 2:0 в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги.

Оба гола во встрече забил Денис Васин. На 28-й минуте форвард "Стали" завершил контратаку своей команды, с близкого расстоянию поразив ворота Заури Махарадзе. А уже через четыре минуты он же замкнул головой передачу с левого фланга в исполнении Сергея Воронина.

В втором тайме "Олимпик" несколько раз был близок, чтобы сократить разницу в счете, но в воротах "Стали" надежно действовал Юрий Панькив.

После этой победы "Сталь" поднялась на седьмую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, обогнав львовские "Карпаты", которые сегодня проведут встречу с донецким "Шахтером".

Олимпик - Сталь - 0:2 (0:2)

Голы: Васин (28, 32)

О: Махарадзе, Парцвания, Петров, Конде (Доронин, 46), Немчанинов, Гельзин (Лысенко, 46), Гошкодеря, Драченко (Танчик, 62), Моха, Федорив, Матяж;

Сталь: Панькив, Латифу (Барановский, 18), Кравченко, Ищенко, Воронин, Каленчук (Мысык, 73), Карасюк, Г. Малакян, Э. Малакян, Васин, Дебелко (Будник, 79);

Предупреждения: Федорив, Петров, Немчанинов — Кравченко.